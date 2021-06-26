Підприємець вирішив привласнити бюджетні гроші і залучив до злочинної схеми свою дружину.

В Одесі судитимуть підприємців, які привласнили понад 11 млн грн під час будівництва військових казарм.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що територіальне управління ДБР Краматорська завершило розслідування і направило до одеського суду обвинувальний акт стосовно підприємців, які заволоділи бюджетними коштами під час будівництва казарм для військовослужбовців у Маріуполі.

Встановлено, що підприємець з Одеси вирішив привласнити бюджетні гроші і залучив до злочинної схеми свою дружину і свого знайомого, які були директорами пов'язаних з будівництвом підприємств.

Починаючи з 2018 року, вони укладали договори з будівництва казарм зі Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України і видавали до оплати замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість, в які були внесені недостовірні відомості.

Встановлено близько 20 фактів завищення обсягів виконаних будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також вартості використаних матеріалів.

За даними попереднього розслідування, у період з вересня 2018 по червень 2019 року зловмисники заволоділи 11,4 млн грн державних коштів, які вони отримали як оплату за нібито виконані будівельні роботи та використані матеріали.

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Спільники звинувачуються в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, а також у видачі посадовою особою свідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

«Чоловік, який створив і очолив цю злочинну групу, до того ж звинувачується в створенні організованої групи, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, організації службової підробки, вчиненими організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Також повідомляється, що начальник Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони, яке виступило замовником будівництва, не забезпечив перевірки виконаних робіт і їх вартості і підписав підроблені документи.

Йому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, скоєному в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 ККУ).

Слідство триває, очікуються результати військової експертизи.

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Автор: Лариса Козова