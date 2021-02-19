Під час обстеження прилеглої території злочинця було знайдено - він один був серед ночі на вулиці із обігрівачем у руках.

У Києві чоловік побив битою консьєржку, яка не пускала його у будинок, та забрав у неї обігрівач.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Виклик про розбійний напад на проспекті Георгія Гонгадзе надійшов до поліції сьогодні вночі, близько 03:00. Патрульні, які приїхали за декілька хвилин, з’ясували, що чоловік намагався проникнути у будинок.

«Спочатку просто бесідами, потім - погрозами. А коли і це не подіяло - дістав биту, побив жінку і забрав у неї мобільний телефон та обігрівач», - йдеться у повідомленні.

Під час обстеження прилеглої території злочинця було знайдено - він один був серед ночі на вулиці із обігрівачем у руках. В ході поверхневої перевірки у нього також було знайдено і биту, і телефон.

Затриманого передали до слідчо-оперативної групи Подільського Управління поліції.

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Автор: УНІАН