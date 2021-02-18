Газівники перекрили газовий стояк, а рятувальники, піднявшись на поверх, відкрили вхідні двері у квартиру.

У Дніпрі 90-річна жінка забарикадувалася у квартирі, відкрила газ і погрожувала підірвати будинок.

Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався в середу, 17 лютого, на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3. За словами місцевих жителів, перед тим, як закритися у квартирі, пенсіонерка проганяла всіх з дитячого майданчика і кричала на перехожих.

Коли мешканці будинку відчули в під'їзді запах газу, вони спробували поговорити з пенсіонеркою, але та їх ігнорувала. З кожною хвилиною ситуація погіршувалася. В результаті жителі подзвонили в поліцію.

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Газівники відразу ж перекрили газовий стояк, а рятувальники, піднявшись на поверх, відкрили вхідні двері у квартиру.

За попередньою інформацією, пенсіонерка намагалася забити її цвяхами і перегородила вхід холодильником. Газ одразу ж перекрили, а жінку передали медикам.

Як пізніше з'ясувалося, жінка страждає від психічних розладів. Її госпіталізували до спеціалізованого медзакладу. Ніхто не постраждав.

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Автор: УНІАН