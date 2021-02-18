У Дніпрі 90-річна жінка забарикадувалася у квартирі, відкрила газ і погрожувала підірвати будинок.
Про це повідомляє "Інформатор".
Інцидент стався в середу, 17 лютого, на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3. За словами місцевих жителів, перед тим, як закритися у квартирі, пенсіонерка проганяла всіх з дитячого майданчика і кричала на перехожих.
Коли мешканці будинку відчули в під'їзді запах газу, вони спробували поговорити з пенсіонеркою, але та їх ігнорувала. З кожною хвилиною ситуація погіршувалася. В результаті жителі подзвонили в поліцію.
Читайте такожУ Львові чоловік розпалює багаття в квартирі без опалення: його сусіди живуть у страху (відео)
Газівники відразу ж перекрили газовий стояк, а рятувальники, піднявшись на поверх, відкрили вхідні двері у квартиру.
За попередньою інформацією, пенсіонерка намагалася забити її цвяхами і перегородила вхід холодильником. Газ одразу ж перекрили, а жінку передали медикам.
Як пізніше з'ясувалося, жінка страждає від психічних розладів. Її госпіталізували до спеціалізованого медзакладу. Ніхто не постраждав.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Львові двоє дітей отруїлися чадним газом
- Під Києвом через отруєння чадним газом загинули три людини, в тому числі дитина
- Вибух у Чернівцях: керівництво ТЦ "Майдан" спростувало версію розриву газового балона
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram