Слідчі Територіального управління ДБР у Полтаві повідомили про підозру інспектору полку патрульної поліції Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.), дії якого призвели до смерті людини.
Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань.
Слідством встановлено, що у 2018 році під час відпрацювання виклику щодо бійки в місцевому кафе, поліцейський надягнув кайданки на одного з учасників конфлікту, посадив до службового автомобіля та вивіз у лісосмугу.
"Там він зняв з нього кайданки та наніс сильний удар кулаком в голову, від якого чоловік втратив свідомість. За три тижні потерпілий помер у лікарні, так і не прийшовши до тями", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 13 квітня поліцейському повідомлено про підозру в перевищенні влади, яке супроводжувалося застосуванням насильства та спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України), і нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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У ДБР підкреслили, що до 2020 року розслідуванням вказаного кримінального провадження займалися слідчі Національної поліції, СБУ та прокуратури.
"Патрульний донині продовжував працювати на посаді інспектора полку поліції у Дніпропетровській області", - зауважили в ДБР.
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