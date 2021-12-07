"Бізнес" організували двоє жителів Кам'янського.

Група шахраїв вкрала з банківських карт українців мільйон гривень. Їх вже затримала кіберполіція.

Про це повідомляє прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, "бізнес" організували 31-річний та 29-річний чоловіки жителі Кам'янського. Вони залучили ще трьох знайомих.

Шахраї влаштовувалися на роботу в заклади харчування та магазини, де використовувалися POS-термінали. Вони встановлювали скімінгові пристрої та самостійно виготовлені POS-термінали, за допомогою яких копіювали інформацію клієнтів та записували PIN-коди.

Читайте такожУ клієнта "Привату" зникла з карти велика сума грошей - відповідь банку була агресивноюЗловмисники робили дублікати карт й знімали гроші з рахунків українців. Крім того, вони через інтернет-банкінг збільшували кредитні ліміти, а гроші переказували на свої рахунки.

Відзначається, що всього їм вдалося використовувати у своїх цілях близько 200 банківських карт, а загальна сума "заробітку" склала мільйон гривень. Правоохоронці провели обшуки та вилучили вилучені скімери, POS-термінали, підроблені карти та комп'ютери

Організаторам повідомили про підозру за частиною 2 статті 185 "Крадіжка", частиною 2 статті 200 "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення", частини 2 статті 361 "Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку" Кримінального кодексу України. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до шести років в'язниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві поскаржилися на шахраїв-ремонтників. Вони нібито виманюють у своїх клієнтів гроші, після чого зникають. Маляри "кидають" замовників, а після себе можуть залишити ще й зіпсований ремонт.

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Автор: Анастасія Горбачова