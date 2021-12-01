Маляри позичають кошти та роблять поганий ремонт, після чого зникають.

У Києві поскаржилися на шахраїв-ремонтників. Вони нібито виманюють у своїх клієнтів гроші, після чого зникають. Маляри "кидають" замовників, а після себе можуть залишити ще й зіпсований ремонт.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Київ оперативний".

Мешканці Києва поскаржилися, що у столиці з'явилися шахраї, які виманюють у людей гроші. Чоловік та його дружина називають себе малярами, вони домовляються про ремонтні роботи, а потім починають позичати кошти.

"Обережно, шахраї! Ремонтники (маляри), на перший погляд, ввічливі, порядні та невинні люди - сім’я. Однак, остерігайтеся їх найму та надання різних позик, оскільки залишитеся і зі зіпсованим ремонтом, і в мінусі суми запозичених ними коштів!", - йдеться у повідомленні.

Також автори скарги на шахраїв додали, що маляри використовують різні підстави для займу коштів. Вони можуть казати, що їхній дитині терміново потрібна операція, або в їхній машині хтось вибив скло. Також ремонтники можуть жалітися на те, що у них нібито викрали дорогі інструменти. Зазвичай маляри просять позичити їм від 10 до 15 тисяч гривень.

Читайте також"Тисяча Зеленського" від шахраїв: як убезпечити свої кревні від лап аферистівШахраї навіть погоджуються писати розписки, проте вони потім не допомагають повернути кошти.

"Існує інформація, що гроші Саша та Інна позичають з надуманих причин систематично, як гарантію того, що навіть після неякісно виконаних робіт вони не залишаться, як кажуть, "ні з чим". Це підтверджується і поліцейськими витягами", - додали автори скарги на шахраїв.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві дівчині замість нового iPhone продали гайки в коробці. Мало того, ошукана дівчина придбала смартфон у кредит.

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Автор: Поліна Кузенко