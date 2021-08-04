Поліція затримала чоловіка з гранатою, який захопив Кабінет Міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, правопорушник знешкоджений і затриманий.
Також з посиланням на джерела в поліції повідомляється, що граната була бойовою. Називається вона - РГН (Наступальна протипіхотна осколкова ручна граната ударно-дистанційної дії).
Перше судове засідання у цій справі має відбутися вже завтра.
Захоплення Кабміну: що відомо
Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету Міністрів.
На опублікованому ролику в мережі було видно, що громадянин продемонстрував гранату і почав погрожувати її підірвати.
У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці більше години проводили з ним переговори.
За інформацією ЗМІ, чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець в Ірпені Київської області (з ремонту автомобілів).