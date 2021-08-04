За інформацією ЗМІ, чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець в Ірпені.

Поліція затримала чоловіка з гранатою, який захопив Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, правопорушник знешкоджений і затриманий.

Також з посиланням на джерела в поліції повідомляється, що граната була бойовою. Називається вона - РГН (Наступальна протипіхотна осколкова ручна граната ударно-дистанційної дії).

Перше судове засідання у цій справі має відбутися вже завтра.

Захоплення Кабміну: що відомо

Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету Міністрів.

На опублікованому ролику в мережі було видно, що громадянин продемонстрував гранату і почав погрожувати її підірвати.

У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці більше години проводили з ним переговори.

За інформацією ЗМІ, чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець в Ірпені Київської області (з ремонту автомобілів).

Автори: Денис Прядко, Дмитро Хилюк