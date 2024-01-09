Український суд оцінив активність військового пенсіонера у 15 років в'язниці із конфіскацією майна.

Полковник армії у відставці, який у минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії, активно співпрацював з розвідкою російської приватної військової компанії "Вагнер", засуджений за державну зраду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

В повідомленні зазначається, що зраднику призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено військового звання.

Зазначається, що колишній полковник з вересня 2022 року по лютий 2023 року активно співпрацював з розвідкою приватної військової компанії "Вагнер". Він вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність та маршрути пересування військової техніки Збройних Сил України, а також відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств.

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В прокуратурі зазначають, що отримані розвіддані зраадник наносив на детальну карту обласного центру, фотографував та надсилав ворожій розвідці. Також засуджений збирав та передавав "вагнерівцям" анкетні дані командирів однієї з військових частин.

"При цьому усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився кураторові, що при такій співпраці він "ризикує своєю свободою", - сказано в повідомленні. Для конспірації він обрав собі позивний "Снаров".

Зрадника затримали у березні 2023 року, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Оскільки кошти на заставу були внесені, то чоловік звільнився з під варти та намагався втекти до Республіки Білорусь, але був затриманий при спробі перетину кордону. Відтоді перебуває під вартою.

"Під час судового розгляду свою провину зрадник не визнав. Поводився зухвало й використовував свій стан здоров’я, щоб затягнути строки розгляду справи. Не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, підтверджуючи зневажливе ставлення до українців", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інші матеріалі про зрадників

Як повідомляв УНІАН, агента ФСБ, який стежив за військовослужбовцями Сил оборони на Харківщині, засудили до 15 років ув’язнення. У зоні особливої уваги зловмисника були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники СБУ.

Також ми розповідали, що на Дніпропетровщині затримали посадовця "Укрзалізниці", який шпигував за ешелонами ЗСУ. Зрадник був завербований ФСБ влітку минулого року, у поле зору російської спецслужби потрапив через активність у прокремлівських Телеграм-каналах.

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