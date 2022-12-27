Від дитини вона відмовилася.

У Кривому Розі жінка народила дитину прямо під час алковечірки. Пологи приймав її друг по чарці.

Як повідомляє ювенальна превенція Кривого Рогу, дитинка всього за кілька годин свого життя пройшла безліч випробувань. Немовля отримало переохолодження.

"Матір дитини, будучи вагітною, не покидала свого захоплення алкоголем і під час чергового "застілля" почала народжувати. Замість того, щоб викликати швидку медичну допомогу, пологи приймав "товариш по чарці". Вже після народження малюка компанія вирішила звернутись за медичною допомогою. Приїхавши на адресу, лікарі виявили, що дитина має сильне переохолодження та народилась раніше терміну. Породіллю разом з новонародженим одразу ж доставили до лікарні, де надали медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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У жінки вже є дві неповнолітніх дитини. Вона вирішила відмовитися від малюка. Нині немовлям опікується служба у справах дітей.

Інциденти з дітьми

На початку лютого цього року у Кривому Розі хлопчик випав з балкона 5 поверху. Підліток вийшов покурити, а коли його побачила сестра, той злякався та впав. А на Житомирщині батько побив доньку гребінцем, бо у нього не виходила зачіска.

8 грудня стало відомо, що у Кривому Розі в кар'єрі знайшли тіла двох дітей. Хлопчикам було 6 та 8 років, їх розшукували понад два тижні.

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