Хлопчикам було 6 та 8 років.

У Кривому Розі Дніпропетровської області знайшли мертвими двох маленьких дітей 8 та 6 років.

Хлопчики пішли з дому 19 листопада. Їх розшукували правоохоронці та місцеві мешканці понад два тижні, повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські обстежували прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, а також перевіряли місця мешкання знайомих та близьких. Сьогодні дітей знайшли мертвими у кар'єрі.

Відео дня

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, працівники профільних служб та ювенальні поліцейські. Також мають прибути експерти-криміналісти. Правоохоронці встановлюються всі обставини події.

Розшук дітей в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській області розшукували чотирирічну дівчинку. Її знайшли неподалік будинку неушкодженою. Відносно її батьків склали протокол про невиконання обов’язків щодо виховання дитини.

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, влітку в Україні запустили інформаційну платформу "Діти війни". Вона має допомагти батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

У березні під Вишгородом зник чотирирічний хлопчик. Повідомлялося, що човен, у якому була дитина, не доплив до берега під час евакуації. У квітні його сім'я повідомила, що тіло маленького Сашка знайшли.

Вас також можуть зацікавити новини: