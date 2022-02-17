Синці у дитини помітила вчителька.

Житель Коростенщини побив 8-річну доньку гребінцем, бо у нього не виходило зробити їй зачіску.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

На початку лютого вчителька Добринської гімназії помітила в учениці 2 класу синці. Дівчинка розповіла, що батько побив її гребінцем, коли намагався розчесати волосся. Вчителька одразу звернулась до правоохоронців.

З'ясувалося, що дитина живе лише з батьком, бо її матір позбавили батьківських прав.

Читайте такожВийшов покурити: у Кривому Розі хлопчик випав з балкона 5 поверху (фото)Того дня він збирав доньку до школи, але розлютився, коли не зміг впоратись із її зачіскою. 31-річний чоловік декілька разів вдарив дитину гребінцем по голові та обличчю.

Сьогодні батькові оголосили підозру у нанесенні тілесних ушкоджень дитині. Йому загрожує штраф, громадські або виправні роботи. Його донька зараз знаходиться під наглядом тітки.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області вчитель під час поїздки у Карпати нібито домагався ученицю, а потім почав її цькувати.

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