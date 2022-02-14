Зараз його життю нічого не загрожує.

У Кривому Розі підліток упав з балкона п'ятого поверху після того, як його застали за курінням.

Про це пише місцеве видання СВОЇ.

Інцидент стався в гуртожитку в Металургійному районі міста. 13-річний хлопчик знаходився вдома зі старшою сестрою, їхня мати в цей час була на роботі.

Опівночі підліток вийшов на балкон покурити. За даними видання, сестра застала його за курінням, він злякався і впав з висоти.

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Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом чоловік провів 40 хвилин у крижаній воді і вижив.

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