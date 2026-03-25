Україна отримає гроші на ремонти деяких доріг: названо пріоритетні шляхи

Верховна Рада України підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), яка передбачає залучення 230 мільйонів євро на відновлення дорожньої інфраструктури. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

"Кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт", - зазначив Кулеба.

За його словами, перший транш у межах ініціативи "Шляхи солідарності" складе 134 мільйони євро.

Окремий пункт - ключові міжнародні маршрути: Київ – Чоп (М-06), Київ – Ковель – Ягодин (М-07), Львів – Шегині (М-11) та Одеса – Рені (М-15). Саме ці дороги забезпечують основні логістичні коридори до країн Європейського Союзу і роботу експорту.

Крім того, щонайменше 4 тисячі кілометрів доріг на прифронтових територій потребують відновлення і посилення.

"Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів", - додав Кулеба.

Україна цьогоріч пережила зиму з рекордними морозами, які сильно вплинули на стан дорожнього покриття. За словам експертів, нині загальна площа пошкоджень на основних автошляхах перевищує 23 млн квадратних метрів. Цього року влада планує відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг.

12 березня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявив, що в Європі, на відміну від України, верхній шар асфальту знімають кожні 5 років незалежно від його стану, тому дороги там набагато кращі за вітчизняні.

Раніше гвін повідомляв, що в Україні критично бракує коштів на ремонт доріг. Основною перешкодою для відновлення інфраструктури та залучення інвестицій є відсутність Дорожнього фонду.

