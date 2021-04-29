Потерпілий отримав вогнепальні поранення у спину, від яких загинув.

У Миколаєві поліцейські вчора в ході спецоперації затримали 17-літнього підозрюваного у вбивстві чоловіка, яке сталося 15 квітня у дворі багатоповерхівок по вулиці Декабристів.

Читайте також"Якщо я житиму, то вб'ю його": дід хлопця, який зарізав сім'ю в Києві, зробив моторошне пізнанняПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

«Тоді 38-річний потерпілий отримав декілька вогнепальних поранень у спину, від яких загинув», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 17-річний житель мікрорайону Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві, та обраний йому запобіжний захід, не був пов'язаний із триманням під вартою.

Після вбивства зловмисник втік на автомобілі, а пістолет викинув у річку.

«Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді загиблий позбавив життя дядька підозрюваного, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі», - розповів начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Вбивство у Миколаєві: подробиці розслідування

Наразі перевіряється коло друзів підозрюваного, які відносять себе до кримінального світу, у яких неповнолітній зловмисник, ймовірно, і придбав пістолет.

Слідчі вручили йому повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Що ще відомо

Раніше повідомлялося, що убитий ніде не працював та останнім часом фігурував у кримінальній справі про наркомережу. За даними слідства, він разом з двома подільниками виготовляв і продавав амфетамін. Місяць тому він вийшов із СІЗО та за рішенням суду повинен був перебувати під цілодобовим арештом

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Автор: Світлана Макринська