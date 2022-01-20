Перед спробою самогубства громадянин Молдови вдарив співробітника аеропорту.

Сьогодні в міжнародному аеропорту "Одеса" іноземець, якого не пустили в Україну, намагався розкрити собі вени.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що прикордонники не пропустили через державний кордон громадянина Молдови, 1976 року народження.

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Перебуваючи в шоковому стані, чоловік вдарив ногою в голову співробітника аеропорту, а потім спробував вчинити самогубство – порізати собі вени.

У іноземця - різана рана передпліччя, шок. Про стан чоловіка невідомо.

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