В Одеському аеропорту намагався себе вбити іноземець / фото Міжнародний аеропорт "Одеса"
Сьогодні в міжнародному аеропорту "Одеса" іноземець, якого не пустили в Україну, намагався розкрити собі вени.
Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.
Зазначається, що прикордонники не пропустили через державний кордон громадянина Молдови, 1976 року народження.
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Перебуваючи в шоковому стані, чоловік вдарив ногою в голову співробітника аеропорту, а потім спробував вчинити самогубство – порізати собі вени.
У іноземця - різана рана передпліччя, шок. Про стан чоловіка невідомо.