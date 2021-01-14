До поліції звернулася мати дівчинки і заявила, що її сестра без дозволу забрала дитину із дому і ніби повезла показати головну ялинку країни.

Поліцейські розшукали 6-річну дівчинку з Ніжина, яку напередодні викрала власна тітка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Знайшли за понад сотню кілометрів від дому. Поліцейські розшукали 6-річну Аліну, яка разом зі своєю тіткою та її співмешканцем кілька днів тому поїхала з Ніжина до Києва, і після цього дорослі перестали виходити на зв'язок. До поліції звернулася мати дівчинки і заявила, що її сестра без дозволу забрала дитину із дому і ніби повезла показати головну ялинку країни.

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Поліцейські знайшли схожих дорослих і дитину на кадрах, що їх зафіксували камери спостереження у містечку Березань на Київщині. А напередодні ввечері у поліції заявили, що дівчинку таки знайшли в одному з сіл на Київщині. Дівчинку вже доправили до Ніжина, а тітку та її співмешканця зараз допитують.

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Автор: Денис Прядко