Особа загиблого не повідомляється / фото dtp.kiev.ua
У Києві рятувальникам довелося з льоду вирізати тіло потопельника.
Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
"Сьогодні столичні рятувальники діставали потопельника в затоці Десенка річки Дніпро. За допомогою бензопили довелося вирізати тіло з льоду", - йдеться в повідомленні.
Особа загиблого не повідомляється, подробиці смерті також невідомі.
Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім
dtp.kiev.ua
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