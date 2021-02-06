Столичні рятувальники діставали потопельника в затоці Десенка річки Дніпро.

У Києві рятувальникам довелося з льоду вирізати тіло потопельника.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

"Сьогодні столичні рятувальники діставали потопельника в затоці Десенка річки Дніпро. За допомогою бензопили довелося вирізати тіло з льоду", - йдеться в повідомленні.

Особа загиблого не повідомляється, подробиці смерті також невідомі.

Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім

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Автор: УНІАН