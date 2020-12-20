На тілах усіх трьох осіб - сліди насильницької смерті.

У Слов'янську поліція розслідує потрійне вбивство.

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Сьогодні працівник комунальної служби повідомив до поліції, що біля гаражу виявив тіло 56-річного чоловіка.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу загиблого, а також виявили тіла ще двох загиблих - співмешканки чоловіка та її матері. На тілах усіх трьох осіб - сліди насильницької смерті.

На розшук злочинців піднято весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі перевіряються всі версії вчинення злочину.

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Автор: Людмила Жерновська