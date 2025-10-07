Через атаку тимчасово затримувались поїзди.

Росія намагається паралізувати роботу "Укрзалізниці" та зірвати опалювальний сезон. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, розповівши про наслідки обстрілів Полтавської області цієї ночі.

За його словами, у Полтаві уражені локомотивне депо, станція енергопостачання, тягові підстанції. Також пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад, виникли пожежі.

За його словами, через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів. Наразі рух відновлено.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичний об’єкт — без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах.

Крім того, у Сумах після атаки РФ зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

"Мета ворога очевидна – Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни", - наголосив Кулеба.