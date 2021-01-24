Ще два будинки пошкоджено вогнем.

У Лиманському районі Одеської області горіла база відпочинку.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 23 січня приблизно о 21:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання на території недіючої бази відпочинку «Южна», в селі Сичавка.

Читайте такожВ Одесі хлопчик отримав розряд струму на даху вагона, він у важкому станіЯк з'ясувалося, сталося загоряння семи дерев'яних будинків на території непрацюючої близько 10 років бази відпочинку.

О 23:35 пожежники пожежу локалізували й о 00:08 ліквідували на площі 250 кв. м.

У результаті пожежі знищено 7 і пошкоджено 2 будинки, не допущено поширення вогню на 13 будівель (всього на території 22 будинки).

Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику.

Зазначається, що своєчасне гасіння пожежі ускладнювали пориви вітру (15-18 м/с), велика відстань до найближчого джерела води (1 км) і відсутність шляхів під'їзду (дуже багато багна).

Причина пожежі та збитки встановлюються. Люди не постраждали.

Від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 28 людей особового складу.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, на під'їзді до турбази кілька пожежних машин загрузли в багнюці, тому рятувальники добиралися до місця НП пішки.

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Автор: Лариса Козова