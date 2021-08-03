Близько 100 людей залишилися без даху над головою, з будинку досі йде дим.

У Запоріжжі продовжують усувати наслідки пожежі у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Сержанта Медведєва, де вночі 3 серпня сталося загоряння. Без житла залишилися близько 100 осіб, мер міста обіцяє допомогти всім постраждалим і вже доручив виділити на це гроші.

Про це голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Цієї ночі в Запоріжжі трапилося велике лихо - пожежа в багатоповерхівці на вул. Сержанта Медведєва, 7. Зі своїх помешкань були евакуйовані мешканці 34 квартир. На щастя, обійшлося без людських втрат.", - написав Буряк.

За дорученням мера на базі школи №66 розгорнули штаб консолідації постраждалих. Для ночівлі людей, які залишилися без даху над головою, вже облаштували гуртожиток педагогічного коледжу.

Читайте такожВ Одеській області зіткнулися ВАЗ і Hyundai - постраждали чотири людини (фото)"Зараз я знову на місці події. Дав доручення терміново вишукати кошти з резервного фонду та розпочати відновлювальні роботи як тільки дозволять рятувальники. Наразі з будинку ще йде дим - на допомогу пожежникам виїхала вишка КП "Запоріжремсервіс", працівники якого допомагатимуть проводити розбір даху.", - додав мер Запоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, площа пожежі в багатоповерхівці Запоріжжя склала близько 450 кв. метрів. Можлива причина загоряння - витік газу. Після ремонтних робіт на даху залишилися балони з газом.

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Автор: Поліна Кузенко