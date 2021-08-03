Мешканців будинку переселили в гуртожиток / фото Нацполіція

У Запоріжжі сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали близько 100 осіб.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Близько 21:40 у поліцію повідомили, що горить дах чотириповерхового будинку по вулиці Сержанта Медведєва.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники поліції, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій та медики.

Читайте такожУ Дніпрі п'яний водій в'їхав у стовп та заснув (фото)Площа пожежі становила близько 450 кв. метрів. Евакуювали близько 100 осіб, постраждалих немає.

Попередньо встановлено, що вдень підприємство-підрядник проводило ремонтні роботи даху цього будинку.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

 фото Нацполіція

За даними сайту 061, один з рятувальників надихався димом, його госпіталізували у лікарню.

У Запорізькій обласній державній адміністрації повідомили, що можлива причина загоряння - витік газу. Після ремонтних робіт на даху залишилися балони з газом.

Голова облуправління ДСНС Олексій Лепський повідомив, що в 00:50 пожежу загасили. Людей тимчасово переселили в гуртожиток педколеджу.

фото Нацполіція

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Автор: Людмила Жерновська