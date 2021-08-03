Вдень на даху проводили ремонтні роботи.

У Запоріжжі сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали близько 100 осіб.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Близько 21:40 у поліцію повідомили, що горить дах чотириповерхового будинку по вулиці Сержанта Медведєва.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники поліції, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій та медики.

Читайте такожУ Дніпрі п'яний водій в'їхав у стовп та заснув (фото)Площа пожежі становила близько 450 кв. метрів. Евакуювали близько 100 осіб, постраждалих немає.

Попередньо встановлено, що вдень підприємство-підрядник проводило ремонтні роботи даху цього будинку.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

За даними сайту 061, один з рятувальників надихався димом, його госпіталізували у лікарню.

У Запорізькій обласній державній адміністрації повідомили, що можлива причина загоряння - витік газу. Після ремонтних робіт на даху залишилися балони з газом.

Голова облуправління ДСНС Олексій Лепський повідомив, що в 00:50 пожежу загасили. Людей тимчасово переселили в гуртожиток педколеджу.

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Автор: Людмила Жерновська