За попередньою інформацією, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

У Києві біля Жукового острова в акваторії Дніпра сталася пожежа на яхті.

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Як повідомляє Інформатор Київ на сторінці в Facebook, на гасіння пожежі були направлені пожежні катери.

За попередньою інформацією в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Що стало причиною загоряння поки не відомо. На місці працюють співробітники ДСНС, а також поліція.

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Автор: Олександр Топчій