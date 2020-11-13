У Києві на Дніпрі згоріла яхта / скріншот
У Києві біля Жукового острова в акваторії Дніпра сталася пожежа на яхті.
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Як повідомляє Інформатор Київ на сторінці в Facebook, на гасіння пожежі були направлені пожежні катери.
За попередньою інформацією в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Що стало причиною загоряння поки не відомо. На місці працюють співробітники ДСНС, а також поліція.
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