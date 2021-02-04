В даний час створена спеціальна комісія, яка розслідуватиме обставини трагедії.

Причиною пожежі в інфекційній лікарні в Запоріжжі, в якій загинули і постраждали кілька людей, міг стати витік кисню і подальше загоряння в одній з палат.

Читайте такожПожежа в обласній лікарні в Запоріжжі: загинули медпрацівник і троє пацієнтів (фото, відео)Про це в коментарі "Сьогодні" повідомив заступник голови Запорізької облради Владислав Куценко.

"Спеціальна комісія буде встановлювати, чи було несправне обладнання", - сказав він.

Крім цього, як повідомляють vesti.ua, правоохоронці допитали керівництво медзакладу. Вони повідомили, що зі слів медпрацівників, які залишалися на чергуванні вночі, на першому поверсі в боксі №2 реанімаційного відділення стався вибух. Ймовірно, вибухнув кисень, який подавався в бокси.

Пожежа в лікарні в Запоріжжі: деталі

У ніч на 4 лютого у Запоріжжі в одній з палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі COVID-19, сталася пожежа.

В результаті пожежі загинули троє пацієнтів і лікар, ще двоє постраждали.

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки") України.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. А в Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби за загиблими.

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Автор: УНІАН