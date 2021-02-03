На підстанції Запорізької ТЕС сталася аварія, через що всі енергоблоки відключили.

Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДТЕК.

"Через замикання на підстанції спрацював захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі було задіяно 3 енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Енергетики планують почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але енергопостачання міста відновлено.

Також міський голова Енергодара Дмитро Орлов прокоментував інцидент і запевнив, що жодних евакуацій не проводилося.

"Як повідомила нам ЗаТЕС ДТЕК, в 19.30 відключився трансформатор АТ-2 з групою АТ-1,2 дифзахистом. «Вибило» блок №2, потім блок №3 - від втрати власних потреб. Причина відключення блока №4 ще з’ясовується. В цілому ж причини аварії на ЗаТЕС – це привід для серйозного розслідування й аналізу фахових інстанцій", - написав він у Facebook.

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Він наголосив, що Запорізька ТЕС продовжує працювати та розповів про ситуацію у місті.

"Внаслідок аварії без електропостачання залишилися одразу всі підстанції. Підстанції «Луч» та «Водозабір» поновили роботу за півгодини. Підстанцію «Райдуга» запустили пізніше. Для цього довелося робити аварійне перепідключення підстанції. Зараз майже 100 відсотків житлового фонду – зі світлом. Відновлено електропостачання на очисних спорудах, ведеться відновлення водопостачання", - додав він.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух розповів, що на підстанції Запорізької ТЕС сталася аварія, через що всі енергоблоки відключили.

"Сьогодні на підстанції Луч відбулося аварійне відключення захисту, що спричинило відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС. З огляду на те, що місто Енергодар живиться від теплової електростанції, у місті зникло енергопостачання. У найкоротший термін енергозабезпечення міста поновлено через резервну лінію. Під час відключення, усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням, зокрема за рахунок резервних генераторів", - написав він у Facebook.

Голова ОДА підтвердив, що роботи з відновлення енергопостачання тривають і наразі живлення відновлено на 2 з 3 ліній.

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Автор: Олег Давигора