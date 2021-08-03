Під час рейду поліцейських у гральному закладі затриманий ними львів’янин помер від удушення пакетиком з канабісом, який проковтнув.

Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львівщини, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 3 серпня.

Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Олександра Демчину, Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 265 ККУ).

Читайте такожНапівголий з палицею в руках: у Харкові чоловік влаштував бійку з поліцейськими на даху будинку (відео)Усіх шістьох поліцейських засудили до восьми років позбавлення волі. Також їх позбавили звань "лейтенант поліції" та заборонили займати посади у державних органах упродовж трьох років.

Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.

Згідно з судово-медичною експертизою, причиною смерті молодого чоловіка стало те, що він задихнувся через пакет, у якому було 2,3 грами канабісу, який поклав собі до рота. Поліетиленовий пакет перекрив його дихальні шляхи, і він помер.

Суд встановив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.

Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи.

Засуджені ще можуть подати апеляцію на вирок суду.

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Автор: Мирослава Бзікадзе