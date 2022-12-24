Зазначається, що шахраї надсилають на телефон абоненту код і просять його назвати.

В Україні викрили нову схему виманювання грошей. Шахраї пропонують людям "переключити" їх на іншу "вишку", щоб нібито забезпечити стабільний зв'язок при відключенні світла.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО в Telegram, шахраї представляються "співробітниками мобільних компаній".

"Останнім часом в результаті відключення електроенергії послаблюється або зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що будуть перемикатися на іншу "вишку", щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що шахраї надсилають на телефон абоненту код і просять його назвати. Після цього зловмисники отримують доступ до мобільних додатків банків і соціальних мереж людини.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців не передавати свої особисті дані і не називати коди підтверджень підозрілим особам. У разі необхідності, звертатися за допомогою слід самостійно тільки на гарячі лінії своїх операторів.

Ситутація з мобільним зв'язком в Україні

Через ракетні удари Росії по території України в нашій країні спостерігаються проблеми з електрикою. Часто під час відключень мобільний зв'язок працює лише кілька годин, а потім зникає. Інтернет працює з відміткою 4G, потім – тільки 3G і інтернет 2G EDGE.

Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій пояснила, що для забезпечення мобільного інтернету стандарту 4G базові станції використовують більше електроенергії. Тому під час блекаутів мобільні оператори відключають частину обладнання.

При цьому в Держспецзв'язку наголосили, що у разі повної відсутності електроенергії мобільні оператори повинні забезпечити можливість надавати абонентам зв'язок протягом 3 діб.

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