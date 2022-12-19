Українцям рекомендують в період блекаута користуватися послугами SMS і месенджерів.

В Україні при відключеннях електроенергії мобільний зв'язок кілька годин працює, а доступ до мережі Інтернет працює з позначкою 4G, потім працює тільки 3G і інтернет 2G EDGE.

Як повідомила Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК), базові станції обладнані резервними джерелами живлення і якщо батарея витратила заряд, їй потрібно тривалий час для підзарядки.

Як зазначається в повідомленні, навантаження на мережу зменшує термін автономної роботи. Для забезпечення мобільного інтернету стандарту 4G базові станції використовують більше електроенергії. Тому під час блекаутів мобільні оператори відключають частину обладнання (наприклад, окремі частотні діапазони або стандарти), щоб надавати пріоритет голосовим послугам зв'язку.

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"Базові станції обладнані резервними джерелами живлення. Це акумуляторні батареї, які автоматично вмикаються, коли централізоване електроживлення припиняється. Вони здатні забезпечувати автономну роботу базової станції від двох до п'яти годин при повній зарядці. Якщо батарея витратила заряд, їй потрібен тривалий час для підзарядки", — йдеться в повідомленні.

У НКЕК рекомендують в період блекаута користуватися послугами SMS і месенджерів, що поглинають менше ресурсів, ніж мобільний інтернет. Також радять не зловживати передачею даних: фотографії, відео, голосові повідомлення та інший "важкий" контент за таких обставин краще не передавати.

Удари по енергосистемі України та ситуція зі зв'язком:

Обстріл 23 листопада "поклав" 60% мереж мобільних операторів.

23 листопада в Україні розпочався енергетичний блекаут. У зв'язку з масовими відключеннями світла зняти готівку в банкоматах було неможливо. Також неможливо було розплатитися за покупки банківською картою, термінали в магазинах не працювали. Біля банкоматів шикувалися кілометрові черги.

В Україні почалися проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. 24 листопада "лягли" 60% базових станцій мобільних операторів. Зв'язок зник майже на всій території країни.

На тлі ракетних ударів по енергосистемі України, Держспецзв'язку звернулося до українців з проханням не перевантажувати мережі мобільного зв'язку.

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