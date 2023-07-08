Директор логістичної компанії є фігурантом кримінального провадження.

На Одещині бізнесмен намагався "домовитись" з працівниками Служби безпеки України та попався. Як повідомляє прес-центр СБУ, фігурант пропонував 90 тис. євро, щоб представники спецслужби припинили слідчі дії (обшуки тощо) та не вилучати його майно.

"Втім, співробітники Служби безпеки одразу доповіли своєму керівництву про таку пропозицію і продумали оперативну комбінацію, що дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря", - наголошують у СБУ.

За даними слідства, зловмисник - директор однієї з логістичних компаній, який є фігурантом провадження про корупційні схеми на експорті української агропродукції.

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Наразі бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання хабаря службовій особі) ККУ. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

В Офісі Генерального прокурора України уточнили, що викритий бізнесмен - директор підприємства, яке займається наданням транспортно-експедиторських послуг. Чоловік намагався відкупитися, так як є фігурантом кримінального провадження - йому було повідомлено про підозру в одержанні хабаря (понад 730 тис. грн) за вплив на службових осіб держпідприємства адміністрації морських портів України.

Зараз під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі бізнесмена знайшли та вилучили 170 тис євро.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці затримала шахрая, який прикидався співробітником СБУ та за гроші пропонував "звільнити" чоловіків від призову. Свої послуги чоловік оцінював у 3 тис. доларів з кожного потенційного клієнта. Зокрема, винахідливий "спецслужбовець" вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести мобілізованого на стаціонарне лікування. Потім "клієнта" мали визнати обмежено придатним до військової служби.

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