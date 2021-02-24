У Києві внаслідок пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39 затопило підземний перехід.
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Як повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на КП «Київтеплоенерго», аварія на тепломережі сталася 24 лютого близько другої ночі.
«Частина теплоносія через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід… Виявлене пошкодження не призвело до припинення теплопостачання у навколишніх будинках», - йдеться у повідомленні.
Аварійна бригада локалізувала місце пошкодження та розпочала відкачку води. Ремонтні роботи планують завершити після опівночі.
У «Київтеплоенерго» інформують, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на поточний рік.
Відео очевидців з місця подій опубліковано на сторінці "Киев оперативный" у Facebook - на ньому можна бачити, що з закритого підземного переходу йде стовп гарячої пари. Користувачі іронізують над ситуацією в коментарях.
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