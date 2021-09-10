Любитель російської символіки заявив, що це він постраждав у цьому інциденті.

У Слов'янську чоловік напав на ветерана АТО через зауваження про футболку з гербом РФ. Учасник бойових дій на Донбасі побачив, що по вулиці йде людина з російською символікою на одязі. Він попросив чоловіка зняти ту футболку, але зав'язалася штурханина.

Про це повідомляється на YouTube-каналі Сергія Стерненко.

Так, ветеран АТО виходив на вулицю та побачив свого сусіда біля під'їзду. Він звернув увагу на одяг знайомого. На мешканці Слов'янська була футболка з російською символікою. Чоловік, мабуть, вирішив, що у зображенні двоголового орла та напису "Росія" немає нічого образливого.

Проте ветеран АТО так не вважав. Він попросив сусіда зняти футболку та зробив йому зауваження. За словами військового, він хотів вирішити ситуацію без конфліктів. Тому він просив сусіда не носити такий одяг на вулиці і сказав, що не хоче викликати поліцію. У відповідь на це чоловік розпилив у обличчя учасника бойових дій газ з перцевого балончика.

Читайте такожПобила і забрала м'яч: у Дніпрі літня жінка накинулася на дитинуПостраждалий вирішив звернутися до поліції. Разом з правоохоронцями ветеран АТО пішов до квартири свого сусіда. Чоловік не став відпиратися та підтвердив, що у нього дійсно є одяг з російською символікою. Він намагався виправдати себе тим, що вирішив вдягти футболку з необхідності. За словами чоловіка, він йшов викинути сміття, а іншого чистого одягу нібито не було.

Сусід військового стверджував, що саме він є постраждалим у цій ситуації. Чоловік написав заяву та хоче притягнути ветерана АТО до відповідальності.

Також повідомляється, що у поліції не стали відкривати провадження проти чоловіка з перцевим балончиком.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що студентки з Сум погрожували спалити прапори України та називали РФ "великою країною", за це їм довелося вибачатися. Окрім того, у серпні в Одесі затримали провокатора-іноземця у футболці з російською символікою.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко