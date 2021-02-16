Днями через потоп було заблоковано рух біля станції метро "Чернігівська". Цього разу інцидент стався на Позняках.

У Києві на Позняках затопило одну з вулиць району. Причина - масштабний прорив труби.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Читайте такожУ Києві затопило одну з вулиць Подолу (фото)

Як уточнює автор, затопило ділянку проспекту Григоренка поблизу будинку №40 у Дарницькому районі.

"На дворі так потеплішало, що на вулицях з‘явилися ріки води. А, та нє - то черговий прорив труби на Позняках (біля Епіцентру)", - йдеться у повідомленні.

У коментарях деякі кияни нагадали про морози, які прогнозують у столиці, й попередили про ускладнення руху проблемною ділянкою для водіїв. Дехто пригадав схожі інциденти в інших частинах міста. "Новий челендж по районах", - написала мешканка столиці під відео.

Минулими вихідними на лівому березі Києва затопило район вулиць Хоткевича та Попудренка. Там причиною затоплення теж став прорив труби. Рух громадського та приватного транспорту на деякий час було повністю заблоковано.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован