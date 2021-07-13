Дитину доставили в лікарню у важкому стані.

Лікарі на Житомирщині борються за життя дев'ятирічного хлопчика. Його доставили в лікарню з простреленим хребтом, шлунком та селезінкою.

Про це повідомляє ТСН.

Пораненого хлопчика доставили в лікарню з вогнепальним пораненням. Туди приїхали правоохоронці, яким сказали, що дитину підстрелили під час прогулянки. Пізніше стало відомо, що в потерпілого стріляли в будинку батьків у Новоград-Волинському. Імовірно, винуватець події - друг батька. Чоловік військовослужбовець та приїхав в гості з Києва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

Читайте такожНапоролася на паркан: стрибки на батуті закінчилися травмою для дівчинки на Рівненщині

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Новограді-Волинський 9-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення.

Поліцейські вилучили з місця події кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Встановлено, що до нанесення дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова