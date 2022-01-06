Сім'я вийшла на прогулянку озером у Бучанському парку.

На Київщині, у місті Буча, помітили цілу родину, яка гуляла на озері у парку.

Відповідну світлину опублікували у спільноті "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.

"Кайф, на вулиці +7, а вони усією сім'єю по кризі ходять у Бучанскому парку", - обурилися у мережі.

Читайте такожУ Кропивницькому лікар врятував школярку з-під криги (фото)У дописі зазначили, що такі прогулянки дуже небезпечні.

На опублікованому фото видно, як родина вийшла на кригу: обидва батьки взяли на прогулянку трьох дітей та дитячий візочок.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік врятував дівчину з-під криги. Рятувальникам не вдалося поспілкуватися з чоловіком: він зазначив, що героїчним свій вчинок не вважає.

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