Родину "екстремалів" помітили у Бучі / фото: Київ Оперативний
На Київщині, у місті Буча, помітили цілу родину, яка гуляла на озері у парку.
Відповідну світлину опублікували у спільноті "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.
"Кайф, на вулиці +7, а вони усією сім'єю по кризі ходять у Бучанскому парку", - обурилися у мережі.
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На опублікованому фото видно, як родина вийшла на кригу: обидва батьки взяли на прогулянку трьох дітей та дитячий візочок.
Нагадаємо, раніше у Києві чоловік врятував дівчину з-під криги. Рятувальникам не вдалося поспілкуватися з чоловіком: він зазначив, що героїчним свій вчинок не вважає.
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