Лікар та фельдшер поспішали допомогти літній жінці, яка приховала симптоми та мала підозру на коронавірус.

На Закарпатті медики "швидкої" пройшли 5 кілометрів пішки задля допомоги 80-річній жінці. Лікар та фельдшер добиралися крізь засніжений ліс, бо поспішали й хотіли швидше дістатися до пацієнтки. Коли ж вони таки дійшли до бабці, то їх чекав неприємний сюрприз - жінка приховала деякі симптоми і відмовилася від госпіталізації, хоча у неї була підозра на коронавірус.

Про це повідомили у прес-службі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

20 грудня на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик – у 80-річної жінки із села Руський Мочар Великоберезнянського району різко понизився тиск.

Лікарська бригада одразу поїхала на виклик, проте дороги сильно замело снігом. Карета "швидкої" не могла проїхати до села. Медики викликали ДСНС.

Фельдшер та лікар вирішили не чекати на рятувальників, вони переймалися за літню жінку та боялися, що їй стане гірше. Тому вони взяли з собою дефібрилятор, електрокардіограф, ліки та кейс з медичним устаткуванням й побігли до села через засніжений ліс.

Читайте такожНа Черкащині чоловік напав на бригаду швидкої допомоги: махав кулаками та зламав техніку"Після 5-кілометрового "марафону" засніженими хащами Великоберезнянщини на медиків чекав перший "сюрприз" - з’ясувалося, що у пацієнтки вже кілька днів тримається висока температура – 38,6, а ось з тиском навпаки - на момент візиту проблем не було. Родичі пацієнтки почали вимагати зробити тест на COVID і були дуже здивовані, що "швидка" не надає таку послугу", - розповіли у прес-службі.

Медики спитали, чому ж жінка не звернулася до сімейного лікаря. У відповідь родичі бабці заявили, що до нього їм "далеко добиратися". Фельдшер та лікар оглянули пацієнтку та наполягали на її госпіталізації. Проте жінка категорично відмовлялася їхати до лікарні.

Медики "швидкої" вмовляли літню пацієнтку та її родичів. Проте ризики та ускладнення їх не лякали. А на запитання про те, що ж родичі будуть робити, якщо жінці різко стане зле, вони відповіли, що знову викличуть "швидку".

У прес-службі наголосили, що таких викликів, нажаль, дуже багато. Люди брешуть диспетчерам та не кажуть про підозру на коронавірус й високу температуру, а потім ще й відмовляються від госпіталізації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чернівцях жінка заблокувала виїзд швидкої допомоги з "важкою" хворою: зухвалий інцидент потрапив на відео.

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