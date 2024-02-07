Потерпілий зазначив, що в результаті вибуху опинився під ковдрою.

Російські окупанти 7 лютого завдали новий удар по Києву. В результаті ворожої атаки в 18-поверховий житловий будинок потрапили уламки ракети, що викликало руйнування і пожежу.

Житель постраждалого будинку в коментарі NV розповів, що під час атаки його накрило ковдрою, а дружина опинилася під завалами.

"Чуємо - летить... телевізор дивилися, що передають. Я відчув, що нічого не бачу, накрило мене ковдрою. А ногу придавило", - згадує чоловік.

Він зазначив, що насилу зміг вибратися з квартири, а ось його дружині пощастило менше – жінку придавило плитою. Крім того, дочку киянина забрала швидка, а з іншими родичами він не може зв'язатися.

Ракетний удар по Києву 7 лютого - головні новини

Росія завдала масованого змішаного удару по Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ППО збила 44 ворожі цілі, з них 29 ракет і 15 БПЛА. Всього окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу.

У КДВА повідомили про падіння уламків ракет у Голосіївському, Дніпровському та Деснянському районах, внаслідок чого горіла багатоповерхівка, авто, СТО, а також перебиті лінії електропостачання.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про чотирьох загиблих у столиці. При цьому з багатоповерхівки в Голосіївському районі евакуювали 60 жителів.

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