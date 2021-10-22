Медики намагалися врятувати життя дитини, залучивши фахівців з Полтави.

22 жовтня у реанімаційному відділенні Кременчуцької міської лікарні померла 4-річна дитина, яку вчора травмувало дерево в дитсадку.

ДПро це УНІАН повідомила прес-секретар Кременчуцького райуправління ГУНП в Полтавській області Анна Васенко.

"4-річна дівчинка, яка була госпіталізована до реанімації дитячої лікарні, померла", - розповіла вона.

За інформацією Васенко, дівчинка перебувала в комі. Медики намагалися врятувати життя дитини, залучивши фахівців з Полтави, а також планували в разі необхідності за допомогою санавіації транспортувати її до лікарні обласного центру.

Читайте такожПід Києвом у приватному дитсадку вихователі загубили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитиниВона додала, що загалом під час падіння дерева на подвір’ї дитсадка прогулювалися 18 дітей. Травми отримали вихователька і двоє малолітніх дітей – 5-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

За фактом травмування дітей відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, 21 жовтня у дитсадку №19 міста Кременчук Полтавської області внаслідок падіння дерева через сильний вітер травмовано двох дітей та виховательку.

П’ятирічний хлопчик отримав перелом стегна, а чотирирічна дівчинка була госпіталізована в комі до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука. Постраждалу виховательку теж доставили до лікарні.

Автор: Олег Булашев