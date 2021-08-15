Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закликає правоохоронні органи швидко та об'єктивно розслідувати обставини загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Про це він повідомив у Facebook.
"З'ясування всіх обставин загибелі має бути швидким, а слідство – неупередженим і об'єктивним", – написав Разумков.
Він висловив щирі співчуття рідним, близьким та жителям Кривого Рогу у зв'язку зі смертю Павлова.
Смерть мера Кривого Рогу Павлова: що відомо
Читайте такожЗМІ опублікували перші фото застреленого мера Кривого Рогу ПавловаЯк повідомляв УНІАН, 15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка знайшов знайомий загиблого. Поруч з ним лежала зброя.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті міського голови Кривого Рогу.
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