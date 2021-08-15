Разумков висловив співчуття рідним, близьким та жителям міста у зв'язку зі смертю Костянтина Павлова.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закликає правоохоронні органи швидко та об'єктивно розслідувати обставини загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це він повідомив у Facebook.

"З'ясування всіх обставин загибелі має бути швидким, а слідство – неупередженим і об'єктивним", – написав Разумков.

Він висловив щирі співчуття рідним, близьким та жителям Кривого Рогу у зв'язку зі смертю Павлова.

Смерть мера Кривого Рогу Павлова: що відомо

Читайте такожЗМІ опублікували перші фото застреленого мера Кривого Рогу ПавловаЯк повідомляв УНІАН, 15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка знайшов знайомий загиблого. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті міського голови Кривого Рогу.

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Автор: Тамара Отовська