Родичі військовослужбовців Збройних сил України почали отримувати підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення - в Генеральному штабі попереджають про шахраїв.
Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими, зазначається на сторінці Генштабу у Facebook.
"Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників. Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не розв'язують питання звільнення з полону шляхом викупу", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.
Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" попередив клієнтів про черговий шахрайський ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані українців.