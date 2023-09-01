Шлюб чоловіка з його дружиною Наталею було зруйновано саме через цю дівчину.

ЗМІ з'ясували, чим займається пасажирка автомобіля "Ягуар", який опинився в епіцентрі кривавої стрілянини у Дніпрі, внаслідок якої патрульний застрелив Джумбері Сілогаву.

Як повідомляє OBOZREVATEL, разом із Сілогавою та його двома дітьми у салоні автівки була 23-річна Тетяна Патинка із смт Петриківка Дніпропетровської області. Її називають коханкою загиблого. Вона чинила опір і напала на патрульну.

31 серпня стало відомо, що у Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. За цією статтею винному загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

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Тетяна Патинка - що відомо про коханку Сілогави

Під час зупинки автомобіля "Ягуар" у його салоні перебували 38-річний Джумбері Сілогава зі своїми двома синами-підлітками та молода жінка у чорному сарафані у білий горошок.

Жінку сплутали з дружиною Сілогави – Наталією, але потім з'ясувалося, що це Тетяна - подруга загиблого. Обидва відмовилися показувати документи на авто, поводилися зухвало та кидали нецензурні слова в адресу патрульних. Виник конфлікт, який закінчився смертельною стріляниною.

Як пише видання з посиланням на джерела, за синами приїхала їхня мати Наталя. Вона посварилася з коханкою екс-чоловіка. Друзі колишнього подружжя зазначили, що Наталя та Джумбері розлучилися у квітні через коханку чоловіка Тетяну Патинку.

Того дня Джумбері взяв синів, щоб їхати на море. Їхня мати не знала, що чоловік п'яний. До речі, "Ягуар" офіційно належить Наталії. Майно екс-закохані ділили у суді.

Як стало відомо від джерел у правоохоронних органах, Сілогава піднімав руку на своїх колишніх дружин, проте кримінальні справи вже закрито. У 2022 році Сілогава стріляв з автомата по склу автомобіля "Ягуар", який належить Наталії.

"Зірка" Tik-Tok

Про 23-річну Тетяну Патинку можна багато дізнатися у її соцмережах. Вона родом із смт Петриківка Дніпропетровської області, де жив та вів свій похоронний бізнес Джумбері Сілогава.

Ймовірно, коханка чоловіка працювала в компанії, яка надає ритуальні послуги, адже активно знімала відео з трунами, хрестами, різними похоронними атрибутами.

Зокрема, під час одного з роликів Тетяна жартує над хрестом із прізвищем померлої "Безсмертна".

Окреме відео вона присвятила колишньому. Тетяна пише: "Колишній питає, чому я не привітала його з ДН?" З'являється кришка труни й напис: "У той самий час я, яка вирішила почекати з подарунком".

В іншому відео Таня стоїть над труною з квітами: "Стою на похороні подруги і бачу, як її чоловік бере її телефон". Дівчина починає трясти труну, намагаючись "розбудити" подругу.

На цьому чорний гумор Тетяни не вичерпався. На тлі похоронного вінка зі стрічкою "З днем народження, пес" з'являється напис: "Скинь колишньому".

Один з останніх роликів: "Ми вчора з дідусем сміялися до втрати пульсу", і тут знову на відео кришка труни й Тетянин напис: "Він виграв".

Колишня однокласниця розповіла, що Патинка закінчила місцевий ліцей, де навчалася її мама і працювала бабуся. Ще у школі дівчина займалася спортом, грала у волейбол, футбол, тому пішла у спортивний коледж.

Патинка закінчила Дніпродзержинський коледж фізичного виховання. У коледжі її запам'ятали як учасницю збірної команди з волейболу. Вона брала участь у змаганнях, їхня команда часто здобувала призові місця.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня в Дніпрі патрульні поліцейські зупинили Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Авто, як показало відео з камер спостереження, порушував правила дорожнього руху.

Коли патрульні зупинили авто порушника, між правоохоронцями та водієм виник конфлікт. Відео, зняте одним з дітей, що перебували в салоні, показало, що відповідь на агресивну поведінку Сілогави поліцейський застосував зброю, чоловік загинув на місці.

В Департаменті патрульної поліції закликають не клеймити й не робити передчасних висновків про винуватість поліцейських.

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