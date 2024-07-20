Чоловіку інкримінують напад на підприємницю.

Стали відомі подробиці вчорашнього скандалу у місті Білгород-Дністровський - причини слідчих дій, які проводилися у мера міста Віталія Граждана. Як з’ясувалося, його підозрюють в "віджимі" бази відпочинку.

Як повідомили УНІАН у пресслужбі прокуратури Одеської області, меру інкримінують ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 Кримінального Кодексу України - організацію нападу на людину та вимагання передачі права на майно з погрозою насильства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

"Йдеться про "віджим" бази відпочинку на узбережжі Чорного моря. Наразі керівництво обласної прокуратури вже повідомили голові міськради вже повідомлено про підозру", - розповіли у пресслужбі.

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За даними слідства, міський голова, спільно з підконтрольними йому особами, організував напад на співвласницю бази відпочинку у відомому курортному селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району.

"Тобто, він організував напад на підприємницю, щоб та переписала на підконтрольну особу частину своєї частки на цю базу", - сказав представник прокуратури.

За його словами, під час нападу зловмисники під загрозою застосування насильства стосовно жінки та її близьких родичів вимагали передати їм 50 % корпоративних прав на об’єкт. За даними прокуратури, правоохоронці припинили злочин. Зараз встановлюється повне коло його учасників. Вирішується питання про обрання Граждану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У пресслужбі додали, що заходи з викриття злочину здійснювалися прокурорами спільно з поліцією та СБУ.

За даними СБУ, наразі нейтралізовано банду, яку й очолив мер портового міста. За даними слідства, фігуранти силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на даний комплекс. Коли покупці знайшлися, учасники угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання - мера - на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, вчора, 20 липня, стало відомо, що до Віталія Граждана - мера міста Білгород-Дністровський на Одещині - правоохоронці прийшли з обшуком. Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, проводилися слідчі дії. Також йшлося, що Граждана затримано та з’явилося його фото – він стоїть обличчям до стіни, поруч з ним – правоохоронець.

Мера Білгород-Дністровського вже неодноразово потрапляв у різні скандали. Наприклад, у 2022 році він побився з головою Білгород-Дністровської районної ради Григорієм Мельниченком (вже не обіймає посаду) - зятем колишнього очільника Одеської обласної адміністрації Сергія Гриневецького. Інцидент стався під час засідання райради. Граждан спочатку нагрубив опонентові, після чого назвав його "наркоманом".

Ображений Мельниченко накинувся на мера з кулаками. Всі присутні на засіданні кинулися розбороняти чиновників. Правда, емоції не вляглися, і представники місцевої влади продовжили конфлікт словесно. Мельниченко заявив, що Граждан "нетрадиційної сексуальної орієнтації", а той у відповідь продовжив говорити про наркотичну залежність голови райради.

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