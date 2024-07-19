У соцмережах повідомляють, що правоохоронці затримали міського голову.

Правоохоронці проводять слідчі дії в мерії Білгород-Дністровського. Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Наразі тривають слідчі дії. Подробиці будуть згодом", - йдеться у повідомленні.

Деякі ЗМІ та Телеграм-канали поширили інформацію про затримання мера міста Віталія Граждана.

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Також з'явилося фото, на якому Граждан стоїть обличчям до стіни, поруч з ним – правоохоронець.

Що відомо про мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана

Мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан неодноразово потрапляв у різні скандали. Зокрема, у 2022 році він побився з головою Білгород-Дністровської районної ради Григорієм Мельниченком. Інцидент стався під час засідання райради. Граждан спочатку нагрубив опонентові, після чого назвав його "наркоманом". Ображений Мальниченко накинувся на мера з кулаками. Всі присутні на засіданні кинулися розбороняти чиновників. Правда, емоції не вляглися, і представники місцевої влади продовжили конфлікт словесно. Мельниченко заявив, що Граждан "нетрадиційної сексуальної орієнтації", а той у відповідь продовжив говорити про наркотичну залежність голови райради.

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