В Одеській області затримали чоловіка, який поранив з пістолета незнайомця за те, що той зробив йому зауваження про собаку без намордника.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Як зазначається, подія сталася вдень 8 квітня біля одного із магазинів у селі Старі Шомполи Доброславської селищної громади.
Встановлено, що між двома чоловіками віком 57-ми та 32-х років виник конфлікт. Зокрема молодий чоловік був обурений тим, що літній громадянин вигулював собаку без намордника.
Під час суперечки власник тварини вистрелив опоненту в грудну клітину зі травматичного пістолета та одразу втік. Потерпілого відвезли до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Поліцейські встановили особу зловмисника – уродженця Болградського району, який тимчасово оселився в Старих Шомполах.
Правоохоронці за кілька днів розшукали його у дачному масиві в тому ж селі та затримали. Йому повідомили про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Інциденти з собаками в Україні
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