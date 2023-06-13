Всі постраждалі покусані на одній вулиці.

В Одесі собаки покусали трьох людей, у хлопця серйозні рани.

Як повідомляється на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у Facebook, подія сталася 13 червня. "За сьогоднішній ранок на лінію "103" надійшло два повідомлення про укуси собак в Одесі", - розповіли у центрі.

Уточнюється, що всі випадки сталися на проспекті Добровольського. Загалом, постраждало троє людей. "Одного з них - 18-річного хлопця - довелося госпіталізувати до міської клінічної лікарні із ранами передпліччя та гомілки", - додають фахівці.

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Людей просять бути обережним, обходити вуличних собак здалеку. "У разі нападу тварини, обов’язково звертайтеся за медичною допомогою. Лікар зможе фахово оцінити ситуацію і визначити, чи є необхідність щеплення проти сказу", - додали вони.

Напади собак - новини

Нагадаємо, навесні на Одещині чоловік стріляв у перехожого, який зробив йому зауваження через те, що він вигулює собаку без намордника.

У 2020 році у Дніпрі 2-річний хлопчик з Донецька помер через укуси домашніх собак. Тварини покусала малюка у його день народження. Десять діб лікарі намагалися спасти дитину, на яку накинулися вівчарки. Хлопчик переніс численні операції, але це не допомогло.

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