Під час спроби врятувати собаку вони надихалися отруйних речовин. У подружжя залишився син.

У Кропивницькому загинуло молоде подружжя, яке намагалося врятувати собаку з вигрібної ями.

Як повідомляє Суспільне, за даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок". Слідчі встановлюють всі обставини події.

За інформацією місцевого видання Кіровоградська правда, загинули Юлія і Валерій Чумаки.

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Трагедія сталася на подвір’ї сімейства. Під час спроби врятувати собаку, який впав у вигрібну яму, вони надихалися отруйних речовин і газів. У подружжя залишився син.

Знайома Юлії Наталія розповіла, що загибла займалась танцями, була фотографом та практикувала психологію.

"Розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина… що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати, і як зʼявляється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз. Таке невимовне горе!" – поділилась жінка.

Трагічна загибель майстра ліфту в Одесі

Наприкінці серпня в Одесі у ліфтовій шахті розчавило чоловіка, який проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, де застрягли люди.

Під час несподіваного запуску підйомника з першого на восьмий поверх він перебував на його даху. Майстер отримав травми, несумісні з життям.

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