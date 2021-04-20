У Первомайську Миколаївської області поліцейські врятували життя 19-річному юнаку, який збирався стрибнути з недобудованої багатоповерхівки через сварку з дівчиною та сімейні обставини.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
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«Про подію повідомив приятель юнака, якому той зателефонував та розповів, що знаходиться в недобудованій багатоповерхівці, розташованій біля озера у мікрорайоні Фрегат в м. Первомайськ, і збирається зістрибнути з неї», – говориться у повідомленні.
Поліцейські прибули на місце та виявили хлопця на 13 поверсі. Він стояв на краю балкона. Їм вдалося вмовити юнака не робити фатальний крок.
«Хлопець був пригнічений і мав ознаки сп’яніння… Як з’ясувалось, причина такого необачливого наміру – сварка з дівчиною та сімейні обставини», – повідомили у поліції.
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