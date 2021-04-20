Поліцейським вдалося вмовити юнака не робити фатальний крок.

У Первомайську Миколаївської області поліцейські врятували життя 19-річному юнаку, який збирався стрибнути з недобудованої багатоповерхівки через сварку з дівчиною та сімейні обставини.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Читайте такожНа Волині 20-річний військовий вистрелив собі в голову з автоматаІнцидент трапився ввечері 18 квітня.

«Про подію повідомив приятель юнака, якому той зателефонував та розповів, що знаходиться в недобудованій багатоповерхівці, розташованій біля озера у мікрорайоні Фрегат в м. Первомайськ, і збирається зістрибнути з неї», – говориться у повідомленні.

Поліцейські прибули на місце та виявили хлопця на 13 поверсі. Він стояв на краю балкона. Їм вдалося вмовити юнака не робити фатальний крок.

«Хлопець був пригнічений і мав ознаки сп’яніння… Як з’ясувалось, причина такого необачливого наміру – сварка з дівчиною та сімейні обставини», – повідомили у поліції.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц