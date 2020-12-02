Пацієнт викинувся з вікна / фото dnepr.express
У Дніпрі в лікарні імені Мечникова з вікна вистрибнув пацієнт, залишивши при цьому посмертну записку зі словами «Вибачте за все».
Читайте такожУ Харкові хворий на COVID-19 вистрибнув з вікна лікарні – ЗМІПро це повідомляє «Дніпро Оперативний» з посиланням на джерела.
Зазначається, що 44-річний чоловік проходив лікування у ЛОР-відділенні з діагнозом гострий гнійний геносинусит.
Тіло загиблого виявили очевидці у внутрішньому дворі медзакладу. Лікарі констатували його смерть.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та судмедексперти.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Херсоні поліцейські врятували жінку від самогубства: витягли з петлі (фото)
- У Дніпрі 80-річна пенсіонерка хотіла викинутися з вікна восьмого поверху: її врятували (відео)
- Чоловік спікера Нацполіції Волині, який влаштував смертельну ДТП, застрелився - ЗМІ
- У Запоріжжі жінка з підозрою на COVID-19 вистрибнула з вікна лікарні (відео 18+)
- На узбережжі Затоки в Одеській області знайшли мертвою оголену жінку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram