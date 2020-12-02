Чоловік проходив лікування у ЛОР-відділенні з діагнозом гострий гнійний геносинусит.

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова з вікна вистрибнув пацієнт, залишивши при цьому посмертну записку зі словами «Вибачте за все».

Читайте такожУ Харкові хворий на COVID-19 вистрибнув з вікна лікарні – ЗМІПро це повідомляє «Дніпро Оперативний» з посиланням на джерела.

Зазначається, що 44-річний чоловік проходив лікування у ЛОР-відділенні з діагнозом гострий гнійний геносинусит.

Тіло загиблого виявили очевидці у внутрішньому дворі медзакладу. Лікарі констатували його смерть.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та судмедексперти.

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Автор: УНІАН