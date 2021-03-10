У Кременчуці Полтавської області врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту.
Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Днями спільний екіпаж патрульних та нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається вкоротити собі віку.
Читайте такожУ Києві дівчинка вистрибнула з 18-го поверхуПрибувши на виклик, охоронці порядку побачили двох жінок, що тримали чоловіка, який намагався стрибнути у воду.
«Зволікати часу не було, патрульні та нацгвардійці негайно почали діяти: обв'язали містянина мотузкою та затягнули на міст, де на нього вже чекали лікарі», – говориться у повідомленні.
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