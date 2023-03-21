Його доставили до лікарні у важкому стані.

В Одеській області госпіталізували чоловіка, який порізав собі живіт під час спроби самогубства.

Про це повідомляє прес-служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області.

Як зазначається, подія сталася у селі Монаші Білгород-Дністровського району.

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"На виклик про ножове поранення медики прибули менш ніж за 5 хвилин. На місці з'ясувалося, що 33-річний чоловік вчинив спробу самогубства. У важкому стані, з колото-різаною раною передньої черевної стінки, він був екстрено доправлений до Білгород-Дністровської міської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Дивні смерті на Одещині

Нещодавно в Одеській області чоловік вбив дружину-інваліда та вчинив самогубство. Чоловіка знайдено повішеним у хліві приватного будинку. Надалі у будинку виявили мертвою дружину чоловіка – у жінки-інваліда 1-ї групи було перерізано горло.

Перед цим у місті Подільськ на Одещині правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері.

А зовсім нещодавно в Одесі двоє людей загинули, впавши з 14-го поверху житлового будинку.

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