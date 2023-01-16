З початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області.

Служба безпеки України розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Державної думи Російської Федерації Олексія Журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України.

"Служба безпеки зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області.

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Як зазначили в СБУ, Журавльов увійшов до складу російського угруповання бойовиків "інтернаціональнаї бригади "Пятнашка".

"Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних ньюзмейкерів Кремля, в тому числі в ефірах пропагандистських телеканалів з фронту", - сказано у повідомленні.

Крім того, Журавльов розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Також під час пропагандистських заходів він публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення двох мільйонів українців.

Ще російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.

Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених "Л/ДНР".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 260 – участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; та ст. 436 – публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.

Спецслужба проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Справи проти депутатів Держдуми: подробиці

Депутат російської Держдуми Денис Майданов отримав 15-річний тюремний строк за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Згідно з матеріалами справи, депутат нижньої палати російського парламенту під час голосування 15 лютого цього року підтримав постанову Держдуми щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей.